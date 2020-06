Domkirkens kommende formidlingscenter skal placeres i det gamle Duebrødre Hospital, hvor Byens Hus også skal fortsætte. Rådhuskælderens attraktive have bliver samtidig bevaret. Foto: Jan Partoft

UNESCO: Formidlingscenter bliver i Duebrødre Hospital

Roskilde Avis - 24. juni 2020 kl. 04:29

Domkirkens kommende Formidlingscenter bliver efter alt at dømme i det gamle Duebrødre Hospital. Her var tidligere borgmesterkontor og centralforvaltning i Roskilde kommune, og i dag holder Byens Hus til i denne bygning.

Det historiske hus rummer dog også en stor uudnyttet tagetage, og Byrådets Økonomiudvalg har åbnet for en ny anvendelse af den kommunale bygning, så der både kan være aktivt forsamlingshus og et historisk formidlingscenter for Roskildes største turist-attraktion i UNESCO-domkirken.

På et tidspunkt har det også været på tale, om formidlingscenteret kunne placeres i den gamle katedralskoles rektorbolig, der ligger flot midt på Domkirkepladsen med direkte udsigt til Kongeporten og domkirkens høje tårne.

Denne tanke er dog opgivet igen, fordi den fredede rektorbolig med de mange mindre rum ikke kunne ombygges til at blive besøgscenter.

- Huset kan simpelthen ikke bære det 'tryk', der vil kommer, når forhåbentlig over 200.000 mennesker kommer forbi hvert år, forklarer David Høyer, der er besøgsansvarlig i domkirken.

- Med tilbygning af elevatorer og lettere adgangsveje, er det gamle hospital og borgmesterkontor derimod 'robust' nok til at klare sådan en belastning.

Bevarer UNESCO-status

Samtidig deltager Høyer i arbejdet med den fond, der skal skaffe de nødvendige midler til det kommende formidlingscenter.

Dette er nødvendigt, hvis Roskilde Domkirke på længere sigt skal bevare sin fornemme status på FN-organisationen UNESCO's liste over 'verdens kulturarv'.

Eksperter fra UNESCO-hovedkvarteret i Paris har tidligere undret sig over, at man i Roskilde ikke har gjort mere ud af denne fantastiske seværdighed.

Domkirken fik status som en del af 'verdens kulturarv', fordi det er et enestående byggeri med røde mursten i den himmelstræbende gotiske stil, der var skabt i Nordfrankrig med katedraler som Chartres og Notre Dame i Paris.

Med en placering i Duebrødre Hospital vil besøgscentret være placeret lige midt i Roskildes historiske bykerne og indgå i et samspil med domkirken og de øvrige bygninger ved Stændertorvet.

På et tidspunkt var det også på tale at lave et underjordisk formidlingscenter med anvendelse af Rådhuskælderens have. Men den plan viste sig at være alt for dyr og blev ligeledes opgivet.

Fonden, der står for at skabe formidlingscentret, arbejder nu videre med at skaffe penge, der i overvejende grad skal komme fra private fonde.

tk