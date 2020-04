Et par butikstyve brugte 1,5 time på at fylde deres varebil, før de kørte fra Bauhaus? drive in afdeling. Foto: Jan Partoft

Tyve truede bilist med kniv: Kørte med rov for 75.000 kroner fra Bauhaus

Roskilde Avis - 27. april 2020 kl. 17:00 Af Tekst og foto: Jan Partoft

Tidligt fredag aften bemærkede en 31-årig mand fra Roskilde, at en varebil kørte hasarderet på Københavnsvej. Bilen kørte i retning mod Røde Port, og den kørte over for rødt flere gange.

Den 31-årige anmeldte kørslen til politiet og fulgte efter varebilen. Da den stoppede ved en tankstation, steg en passager ud og gik hen mod den 31-åriges bil, der følte sig truet på grund af passagerens opførsel. Han låste bilen.

Manden fra varebilen forsøgte at stikke hul i et dæk på anmelderens bil med en kniv. Det lykkedes dog ikke, i stedet for returnerede han til varebilen, der efterfølgende kørte fra stedet. Den 31-årige lod sig ikke skræmme og fulgte efter.

På Gormsvej stoppede varebilen, da dens dæk var punkteret som følge af den hasarderede kørsel. Det skete samtidig med, at politiets biler nåede frem. Det lykkedes for den truende passager at stikke af til fods, mens varebilens fører, en 34-årig mand fra Ølstykke blev anholdt.

Mange tyvekoster I varebilen fandt politifolkene værktøj, der lignede tyvekoster. Den antagelse viste sig rigtig, da Bauhaus i Trekroner samtidig anmeldte et tyveri til 25.000 kroner. Det var sket i drive in afdelingen. Bilen var den samme som gik i stå på Gormsvej.

- Da jeg så bilen hos politiet, kunne jeg se, at der var stjålet for langt mere end de 25.000 kroner, som vi først havde anmeldt, siger varehuschef Troels Skaaning fra Bauhaus.

- I første omgang havde vi kun set, at der var stjålet elværktøj, men bilen var fyldt op med vvs-artikler og byggematerialer. Da vi tjekkede vores videooptagelser, kunne vi se, at de to havde været på stedet i 1,5 time, og at de havde proppet den store varebil fuld.

Lige bagved Bauhaus har kontrol ved udkørslen, men her havde de to i bilen snydt sig med ud.

- De var kørt lige bag en anden varebil, så de nåede at smutte med ud. Men vi fik noteret nummerpladen, siger Troels Skaaning.

Manden fra Ølstykke burde slet ikke have siddet bag et rat, da han var påvirket af narko og spirtus, samtidig var han ikke i besiddelse af et kørekort, da det tidligere var blevet frakendt.

Politiet prøver nu at finde ud af, hvem manden med kniven er.