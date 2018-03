Tyve i kirke

Graverkontoret til Snoldelev Kirke har haft besøg af tyve, der er brudt ind via et vindue. Indenfor har tyven haft adgang til garagen, hvor der stod en stor plæneklipper. Den forsvandt og det samme gjorde en kost til sne. Et skur på stedet havde også været udsat for tyvenes hærgen. Her var en dør sparket ind.