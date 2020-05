Tyv tankede kontanter

Besøget på Shell-tanken i Ringstedgade kom til at koste en 64-årig mand fra Roskilde lidt mere end 7.500 kroner. Det var hverken fordi benzinen var ekstra dyr på dagen, eller at hans bil havde en kæmpestor tank at beløbet blev så stort. Det skyldes i stedet for indsatsen fra en tyv, der fik stjålet hans betalingskort, og åbenbart også havde afluret koden.