Tyv gik efter vinen

At placere vinen i vindueskarmen, så alle har overblik over de lækre sager, er en virkelig dårlig ide, når tørstige tyve kommer forbi.

Det fik en beboer i Østergade i Roskilde at føle søndag formiddag. Her opdagede ejeren af vinflaskerne nemlig, at tyve havde smadret vinduet for at kunne række ind efter flaskerne i vindueskarmen og på den måde stikke af med fangsten.