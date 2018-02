Tvivlsomme håndværkertilbud

Politiet har i weekenden fået flere anmeldelser på irske håndværker, der faldbyder deres tjenester ved at ringe på hos husejerne. Ifølge dørsalgsloven er det ikke tilladt med den slags uopfordrede henvendelser. Samtidig er der erfaring for, at håndværkernes arbejde enten er dårligt udført eller ikke bliver lavet færdigt, og hvis det lykkedes for dem at færdigøre arbejdet, bliver det langt dyrere end aftalt.

Lørdag ved middagstid var politiet på Knud den Stores Vej, hvor et par irske mænd var gået i gang med at rense fliser, hos en husejer, for derefter at stoppe før jobbet var udført. To irske mænd på 22 og 26 år blev anholdt. De fik hver en bøde på 7.500 kroner, som de betalte, før de blev løsladt. De to blev også mistænkt for at have bedraget en ældre kvinde ved at tage overpris for et arbejde. Det blev ikke bevist, at det var de to mænd, der havde udført arbejdet, da kvinden ikke kunne genkende mændene.