Tvillinger med mange talenter vil på DTU

Roskilde Avis - 27. juni 2020

Tvillingerne Alexander og Martin Murmann Voldby kan se tilbage på tre år i naturvidenskabens tegn på Roskilde Gymnasium. De kan nu kalde sig studenter efter en gymnasietid, som har budt på talentudvikling inden for naturvidenskab og musik foruden vandpolo, som de har dyrket på eliteplan efter skoletid.

Alexander og Martin Murmann Voldby har mange fælles interesser, men selvom de begge brænder for naturvidenskab, har de valgt at gå i forskellige studieretninger i gymnasiet. Martin har gået i biotek-klassen med matematik, bioteknologi og fysik, hvor Alexander har taget den klassiske naturvidenskabelige studieretning med fagene matematik, fysik og kemi.

Den fælles passion for science har de også udfoldet uden for klasselokalet med ekstra undervisning for talentfulde elever. De har deltaget i to talentforløb - Science Talenter i Sorø og Akademiet for Talentfulde Unge.

Til DTU

Martin har for længst sendt sin ansøgning til Danmarks Tekniske Universitet, hvor han gerne vil læse til civilingeniør i bioteknologi. Siden 1.g er han gået målrettet efter netop det studie. Optagelsesbrevet dumper først ind i slutningen af juli, men en bolig behøver han ikke lede efter, for han har allerede fået tildelt et kollegieværelse i Lyngby.

Efter sommerferien tager Alexander på idrætshøjskole i Aarhus. På højskolen får han mulighed for både at dyrke en masse idræt og spille musik. Året efter vil han følge i sin bror fodspor, når han begynder på en videregående uddannelse på DTU og rykker ind på et kollegie tæt på uddannelsen.