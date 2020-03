Se billedserie Coronaen holder turisterne fra Roskilde. Foto: Anette Gundlach

Turistkontoret lukker: Da corona kom og turisterne forsvandt

Roskilde Avis - 17. marts 2020 kl. 08:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle bliver påvirket af corona-virussens hærgen over landet, men turismeerhvervet er nok dem, der har det allersværest i disse dage. For når grænserne lukkes og alle opfordres til at holde sig inden døre, så mister hoteller, restaurationer og attraktioner deres eksistensgrundlag. VisitRoskilde ser nærmere på, hvad det kommer til at betyde for Roskilde og viser en vej frem, skriver VisitRoskilde i en pressemeddelelse.

Turisme er et særdeles vigtigt erhverv i Roskilde Kommune. VisitRoskilde fik sidste år analyseret turismens økonomiske betydning og tallene taler deres tydelige sprog: turisterne brugte i 2017 knap 1,6 milliard kr. om året og foretog 204.000 registrerede overnatning. Turismeforbruget skabet 978 mio. kr. i værditilvækst inkl. afledte effekter, 2.244 jobs og 611 mio kr. i skatteindtægter. Det betyder at Roskildes turisme står for 4,4% af al værditilvækst, 5,3% af alle jobs og 4,7% af det samlede skatteprovenu i kommunen.

- Der er altså tale om mange penge og mange menneskers eksistensgrundlag, som bliver berørt, når hele branchen lukker ned, siger Martin Sattrup Christensen, der er direktør for VisitRoskilde.

En del af turismebranchen, som spiller en særlig rolle i netop Roskilde, er byens attraktioner. De valgte alle med det samme at lukke for besøgende, helt i tråd med statsministerens anbefalinger. Men det gør ondt, for entréindtægter er stort set eneste indtægtskilde.

Store tab -Vi er en del af samfundet og at holde åbent havde været dybt uansvarligt, forklarer Claus Christiansen, økonomichef for Vikingeskibsmuseet og formand for Aktørforeningen, hvor alle kommunens aktører indenfor turismeerhvervet er samlet. Han vurderer, at den nuværende situation kommer til at betyde et tab på et to cifret millionbeløb for Vikingeskibsmuseet, idet Vikingeskibsmuseet har besøg af over 120.000 udenlandske turister hvert år, som frygtes at blive væk i år.

Det er svært at spå, især om fremtiden, men konsekvenserne lige her og nu er soleklare: Turistkontoret på Stændertorvet er lukket ned og medarbejderne er sendt hjem. Herfra kører forretningen videre via mail og konference calls, for selvom turisterne lige nu savnes i gadebilledet, så er der masser af tiltag, planlægning og nye projekter, som kan startes op, så Roskilde er klar så snart hverdagen og turisterne vender tilbage.

Nye tider -Hos VisitRoskilde bruger vi lockdown-perioden på at indstille os på nye tider og vender situationen til noget positivt. Efter store kriser ser man typisk, at turisterne holder sig til hjemme- og nærmarkederne. Vi tilpasser derfor vores kampagner til at gå efter de danske, svenske og norske turister. Fra destinationsanalyser ved vi, at det heldigvis er markeder, som allerede er motiveret for at komme til Danmark, siger Martin Sattrup Christensen, der har fået noget af en ilddåb som netop tiltrådt direktør for VisitRoskilde.

I manglen på turister forsøger VisitRoskilde at hjælpe lokale og regionale borgere så godt som muligt igennem de næste par uger med forslag til udflugter og underholdning. På www.visitroskilde.dk er der lavet guides til oplevelser i det fri, som stadig er tilladt - eksempelvis er anemonerne i Boserup Skov lige ved at springe ud, og det er et syn, man ikke bør snyde sig selv for, corona eller ej. Skulle vejret ikke være til ophold udendørs, er der en guide til sjove aktiviteter, som alt sammen har en forbindelse til Roskilde - hent f.eks. et gratis aktivitetshæfte i en kasse udenfor Turistbureauet, og så er hjemmeundervisning i historie klaret på en sjov og anderledes måde.