Se billedserie Ud af fire ansatte til Roskildes turist-indsats er der nu kun én i sving. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Turisme-indsats i ruiner - Medarbejderne er væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Turisme-indsats i ruiner - Medarbejderne er væk

Roskilde Avis - 15. oktober 2020 kl. 04:26 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Roskildes indsats for at tiltrække turister ligger i øjeblikket i ruiner, selv om det i denne periode er ekstra vigtigt at få nye og andre besøgende til domkirkebyen, når de fleste udenlandske gæster bliver væk på grund af corona. På tuistkontoret, der skal stå for denne opgave, er tre af fire medarbejdere væk.

En af medarbejderne er gravid og holder orlov, mens to andre er gået ned med 'stress' pga. det, der betegnes som 'dårligt arbejdsmiljø' og meget 'aggressiv ledelse'.

I de seneste år og frem til nytår er opgaven med at trække gæster til den store turistby Roskilde blevet varetaget af Erhvervsforum, der har fået flere millioner om året af kommunen for at udføre dette arbejde.

Ny organisation

Fra nytår overgår opgaven til en ny fælles turistorganisation, som Roskilde har oprettet i fællesskab med Lejre og Frederikssund.

Her bliver den hidtidige chef for 'Fjordlandet' Thomas Mahler ny chef, og flere af de ansatte på turistkontoret følger også med i den nye struktur.

Men indtil da kommer turist-arbejdet i Roskilde stort set til at ligge stille - trods kommunens million-investering.

Hos flere af de store lokale turist-attraktioner er der en udbredt undren over, at situationen har fået lov til at udvikle sig så langt ud.

De frygter nu, at 2021 vil blive et dårligere 'turist-år', fordi der ikke er nogen planlægning eller forberedelse af initiativer, før den nye struktur kommer i gang med sit arbejde fra nytår.

Trist situation

Formanden for Erhvervsforum Rune Tarnø kalder det for en 'trist situation', når to ud af fire medarbejdere er sygemeldte. Til gengæld betegner han det som 'lykkelige omstændigheder', når én i øjeblikket er væk pga. graviditet.

- Vi må gøre en indsats for at løse opgaven bedste muligt i den resterende periode, forklarer han.

Kilder helt i toppen af kommunen er også opmærksomme på situationen omkring turistindsatsen fra Erhvervsforum. De er nu nervøse for, om kommunen egentlig får nok for de penge, der betales til turist-arbejdet.

tk