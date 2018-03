Truede med økse

Tidligt mandag formiddag blev en sagsbehandler fra Jobcenteret på Rådhusbuen truet telefonisk af en mand, som lovede at komme til stedet medbringende en økse. Politiet var hurtigt fremme på mandens bolig, han var dog ikke hjemme. Det lykkedes for politifolkene at finde frem til manden. Efter han var blevet afhørt og sigtet for trusler, blev han løsladt, da politiets jurister ikke mente, der var grundlag for at kræve ham varetægtsfængslet.