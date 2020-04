Trolles konklusion er klar: Grøn genopretning

Byrådsmedlem Jeppe Trolle (R) ser mulighed for en ?grøn genopbygning? efter corona-krisen. Foto: Jan Partoft

Roskilde Avis - 27. april 2020

- Når vi skal ud af denne coruna-krise, skal det være med en grøn genopretning, hvor miljøet får en helt anden vægt end hidtil.

Sådan lyder den konklusion, som Roskildes radikale byrådsmedlem Jeppe Trolle har draget.

- Vi kan jo se, at når der nu står meget på spil, så er både kommunen, regeringen og endda EU klar til at bruge enormt mange penge på en økonomisk genrejsning, som man ellers ikke vil investere i miljøet. Derfor viser kriser, at man godt vil investere, når det virkelig er nødvendigt - og det er det også med den grønne omstilling.

Samtidig glæder Trolle sig over at leve i et samfund, hvor myndighederne også gør noget for at sikre de svageste.

- Sådan er det jo ikke i f.eks. USA eller Storbritannien, hvor de fattigste bare bliver ladt i stikken. Derfor skal vi i sådan en situation glæde os over at leve i et land med social retfærdighed og anstændighed, siger Jeppe Trolle.

I Roskilde ser det radikale byrådsmedlem nu frem til, at kommunernes 'anlægsloft' er fjernet, så man lokalt kan investere mere i cykelstier, vindmøller og andet, der gavner miljøet.