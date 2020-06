Se billedserie Interview med formand og andre i Domsognets Menighedsråd

Troen på et fællesskab - derfor stiller de op til menighedsrådet

Roskilde Avis - 28. juni 2020

- Vi tror på det kristne budskab om næstekærlighed og på, at vi kan udrette noget godt ved at arbejde sammen i et fællesskab.

Sådan fortæller tre medlemmer af Domsognets Menighedsråd om, hvorfor de er med her og på ny stiller op igen ved efterårets valghandlinger.

Roskilde Avis har talt med formanden Anne Rosendal, næstformand Henrik Bondo samt kasserer Bjarne Hald om deres baggrund for at være engageret i arbejdet indenfor menighedsrådet ved Roskilde Domkirke, som er en stor faktor i byens liv.

Blandt de 19.500 sjæle i Domsognet er de 13.500 fortsat medlem af Folkekirken. Samtidig er der i alt 69 ansatte på hel- eller deltid, og den årlige omsætning når op på næsten 35 mio. kroner.

Valgforsamling

Selve processen med at udpege et nyt menighedsråd starter med et orienteringsmøde allerede den 18. august klokken 19.00 i Konventgården ved Domkirkestræde. Her trækkes de store linjer op i menighedsrådets hidtidige arbejde, og de vigtigste opgaver gennemgås.

15. september holdes så en såkaldt valgforsamling, igen klokken 19.00 i Konventgården. Her vil de fremmødte kunne diskutere, om der er mulighed for at sammensætte en fælles liste med forskellige repræsentanter.

Først hvis en sådan mindelig aftale ikke kan gennemføres, bliver der opstillet flere lister til et egentlig kampvalg, som i så fald skal afvikles en gang til november.

Stor betydning i byen

Anne Rosendal var i sin tid sekretær for både borgmester og kommunaldirektør på det gamle røde rådhus på Stændertorvet. Hun har nu været formand for Menighedsrådet gennem flere perioder og lagt en meget stor indsats i at få det hele til at fungere.

- Min motivation er den kristne tro, der ikke mindst handler om næstekærlighed, samt forståelsen af det fællesskab, der skal være i en menighed som her. Domkirken er jo en meget vigtig institution i Roskilde, og derfor er det slet ikke ligegyldigt for vores by, hvordan vi her udfører vores arbejde.

Festival og kirke

Henrik Bondo er med i ledelsen for Roskilde Festivalen, men havde samtidig behov for at arbejde med noget helt andet, og så er han blevet næstformand i Domsognet.

- Derfor var kirken det rigtige sted for mig at deltage, forklarer han.

- Domkirken er samtidig meget vigtig for kulturlivet i Roskilde - ikke mindst når det gælder musikken med det fantastiske orgel og flere gode kor, der fungerer her.

Bjarne Hald er meget på samme linje:

- Vi arbejder her for både kirken og kulturen i Roskilde. Samtidig har jeg som kasserer en mere specifik opgave i at holde øje med, at menighedsrådet ikke kaster sig ud i mere, end der også er penge til at gennemføre det, fortæller han.

Mangler nye folk

Blandt de 15 medlemmer og endnu flere suppleanter i det eksisterende menighedsråd er hen ved halvdelen stoppet i løbet af den nuværende periode.

Derfor opfordrer de tre flere kandidater til at stille op.

- Vi har brug for mange flere, der har lyst til at deltage i arbejdet med denne fælles opgave i- og omkring domkirken, siger de.