Tricktyveri i Netto med vognmønt

Hvilken mønt skal der bruges i indkøbsvognen? Det spørgsmål var optakten til et tricktyveri på p-pladsen ved Netto i Kirke Hyllinge. Offeret var en venlig 76-årig kvinde fra Orø. Hun hjalp den mand, der havde spurgt, med at finde den rette mønt til vognen. Midt under denne proces forsvandt manden fra stedet. Årsagen var at en medsammensvoren havde benyttet lejligheden til at stjæle kvindens pung fra en taske, der lå i kvindens egen indkøbsvogn.

I første omgang havde kvinden ikke opdaget at pungen var væk, så hun undrede sig over mandens opførsel. Forklaringen fik hun, da hun fik en opringning fra sin bank, der fortalte at hendes kort var blevet spærret, da der var forsøgt at hæve 25.000 kroner. Inden kortet var blevet spærret, var det lykkedes for tyvene at hæve 15.000 kroner.