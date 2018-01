Tricktyve på i opgangen

Tre tricktyve trickede en beboer på Søndre Ringvej. Offeret blev på den måde snydt for 1.600 kroner, der blev hævet fra kontoen med et stjålet hævekort.

Offeret har fortalt til politiet, at det hele sandsynligvis startede i Fakta på Køgevej, hvor offeret har brugt sit hævekort fredag eftermiddag ved 15-tiden. Her benyttede tyvene lejligheden til at aflæse koden. Efter at have købt ind gik offeret hjemad. I opgangen blev vedkommende kontaktet af en af tyvene, der distraherede med en pakke. Imens listede en kvinde offerets pung op ad frakkelommen, tog hævekortet ud og lagde derefter pungen tilbage igen. Kort efter fandt den bestjålne ud af, at kortet og pengene var væk. De tre tyve er alle beskrevet som østeuropæiske af udseende. Den ene mand var 40 - 45 år, han var brun med sort kort hår. Han havde sort dynejakke og blå cowboybukser på. Kvinden var 30 - 35 år, 155 cm høj, hun havde langt lyst hår og var lys i huden. Hun havde sort tøj på. Den tredje mand var 40 - 45 år, han var lys i huden og havde gråt hår. Han havde blå Nike-dunjakke og mørke bukser på.