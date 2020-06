Tricktyv ved vandhanen

<p class="SN-Brød.u.indryk">En ca. 30-årig tricktyv af dansk oprindelse forsøgte sig uden det store held to gange i løbet af onsdagen hos ældre beboere i Roskilde. I begge tilfælde skete det under påskud af, at han at skulle kontrollere vandhaner og afløb, fordi der var opstået vandskaber hos underboen.</p>