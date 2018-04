Tricktyv indbød sig selv til te

Ved 15.15 tiden kom en ukendt mand ind i kvindens have, udenfor var hendes mand i gang med at arbejde i haven. Kvinden bemærkede den ukendte, men hun troede først, at han ville snakke med manden. Men han gik i stedet indenfor i huset via en ulåst køkkendør. Her viste han nogle tebreve, som han ville forære hende. Kvinden forsøgte straks at jage manden ud, og det lykkedes også at få ham ud via hoveddøren. Inden havde han dog nået at få afledt sit offers opmærksomhed, så han kunne stjæle en rød pung fra en kommodeskuffe.