Tricksygeplejerske på rov hos ældre

Roskilde Avis - 16. marts 2020 kl. 09:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tricksygeplejerske ville snyde ældre beboere i Rosenhaven i Jyllinge fredag eftermiddag.

Hun nåede at snyde sig ind til mindst en af beboerne ved at påstå, at hun var fra hjemmeplejen, og at der var en fejl i mindst en beboers medicin.

Hun fortalte, at hun hed Maria og bad om at få medicinen udleveret.

Offeret bad om at få medicinen igen, men tyven satte den ind i et skab i et skrivebord. Derefter kunne offeret ikke se, hvad kvinden lavede.

Efterfølgende forsvandt kvinden fra adressen og fortsatte hen til nogle af de andre ældreboliger i området, hvor hun forsøgte at snyde sig ind. Flere steder nægtede beboerne dog at lukke hende ind. Det er endnu uvist, om kvinden havde held med at stjæle noget nogen af stederne.

Kvinden beskrives som dansk af udseende, 25 til 35 år. Hun var omkring 165 centimeter, var kraftig med fedtet hår. Hun havde langt brunt hår i en fletning, talte dansk og havde brune briller med høj styrke i. Hun havde en brun dunjakke på og bar en taske.