Tre variationer over corona

Organist Camilla Britt Donovan fra Allerslev Kirke har ikke siddet uvirksom hen selv om kirkerne lukkede ned 11. marts. Hun har benyttet lejligheden til at øve, og det resulterer nu i en række koncerter. Der er foreløbig programsat tre, og den første finder sted mandag 15. juni klokken 10.30. Her vil man kunne høre musik af tre store B'er: Bach, Böhm og Buxtehude. Ugen efter, mandag 22. juni, er det et program med engelsk romantik og endelig rundes af mandag 29. juni med et blandet program af kendte og ukendte komponister. Hver koncert varer cirka en halv time. Der er gratis adgang og alle er velkomne.