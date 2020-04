Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Tre mænd flygtede ud af vinduet

Roskilde Avis - 20. april 2020 kl. 10:53

Da politiet bankede på døren til en lejlighed i Neergårdsparken søndag eftermiddag kort før klokken 14.30, valgte tre mænd i lejligheden at forlade den ved at springe ud af vinduet. Flugten lykkedes dog ikke for to af mændene, da der stod en hundepatrulje og ventede uden for vinduet.

Årsagen til politiets besøg i lejligheden var, at der var kommet en anmeldelse om, at der var gang i noget, som lignede narkosalg i det grønne område mellem Neergårdsparken og Ejboparken.

Politiet fandt i første omgang ingen mistænkelige personer i området, men da politiet hørte stemmer fra en lejlighed i Neergårdsparken, blev der banket på døren. Det førte til, at de tre mænd flygtede via vinduet.

De to, der blev fanget, var begge fra Roskilde, og de passede med det signalement, som politiet havde fået, da narkosalget blev anmeldt. Den ene af de to mænd havde et firecifret kontantbeløb på sig. Pengene blev beslaglagt, da politiet mener, at pengene stammer fra narkosalg.

I selve lejligheden fandt politiet tre gram hash, en digitalvægt og folieposer. Disse ting blev beslaglagt.

Begge mænd blev sigtet for at være i besiddelse af narko og for at sælge det. De to er nu løsladt.