Tre kvinder og barn på rov i Bauhaus

Roskilde Avis - 12. juni 2020 kl. 12:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bauhaus i Trekroner bad torsdag eftermiddag ved 13.20-tiden politiet om hjælp, da en butikskontrollant havde tilbageholdt en kvinde. Årsagen var, at hun var mistænkt for at have stjålet varer for cirka 3.000 kroner.

Butikskontrollanten fortalte politiet, at kvinden formodentlig havde været i selskab med to andre kvinder og et barn, da hun var i varehuset. De tre var stukket af fra stedet, da kvinden blev tilbageholdt.

Kvinden, der er 50 år og fra Ruds-Vedby, er nu siget for tyveri af værktøj. Politiet er af den opfattelse, at de to kvinder, der forsvandt fra stedet, havde del i tyveriet. Nu er der gang i efterforskningen om, hvem de to kvinder og barnet er.

