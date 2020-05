Det nye fælles turistkontor skal sandsyligvis placeres ved det gamle rådhus på Stændertorvet eller et andet centralt sted i Roskilde. Foto: Jan Partoft

Tre kommuner om:Nyt stort turistkontor

Roskilde Avis - 22. maj 2020 kl. 17:36

Roskilde kommune går nu sammen med sine to naboer, Lejre og Frederikssund, for at oprette et nyt stort turistkontor, der nok får hjemsted på Stændertorvet eller et sted i nærheden.

I øjeblikket findes en Visit-organisation i hver af de tre kommuner, som nu ønsker en fælles og mere slagkraftig markedsføring for hele det område, der iøvrigt også svarer til Nationalparken 'Skjoldungernes Land'.

Den nye turist-organisation vil få en række meget store og vigtige attraktioner i sit område, f.eks.Roskilde Domkirke, Vikingeskibsmuseet, Roskilde Museum, rockmuseet, Sagnlandet Lejre, Ledreborg Slot og Tadre Mølle.

Dermed giver det også særdeles god mening at samarbejde for at få flere turister og andre gæster til dette koncentrerede område, der i forvejen hænger godt sammen og vil blive opfattet som en naturlig enhed af de besøgende.

Fusionen har allerede været bestemt et stykke tid, men begynder nu at blive mere konkret. Fra 1. maj opslås stillingen som ny turistchef for det fælles kontor, der skal være i gang ved årets udgang.

De tre kommuner skal bidrage i forhold til deres indbyggertal, og Roskildes andel ventes uændret at blive på godt 3 mio. - hvilket er meget lidt i forhold til domkirkebyens meget store turistpotentiale.

