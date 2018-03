Tre indbrudstyve var flot kørende i dyre biler

Tyvene kom ind ved at brække vinduet til kontoret op. Her tog de blandt andet nøgleskabet, der indeholdt flere nøgler til kirken. De stjal også værktøj og haveredskaber i form af to motorsave, en løvblæser, to hækkeklippere, en flækkeøkse og et topnøglesæt.