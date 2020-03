Fra venstre sidder tidligere talsmand for festivalen Esben Danielsen, direktør Signe Lopdrup og tidligere leder Leif Skov.

Tre chefer kom med: Gode røver-historier fra festivalen

-Mine oplevelser fra festivalen bliver bedre og bedre, og jeg husker dem, som jeg har lyst til, fortalte tidligere talsmand for Roskilde Festival Esben Danielsen.

Sammen med tidligere leder af festivalen Leif Skov og nuværende direktør for festivalen Signe Lopdrup var indbudt på Roskilde Bibliotek for at fortælle om oplevelser på festivalen.