Travlt i bankerne:Tilbage efter pengene

Roskilde Avis - 06. juni 2020

Roskildes to største pengeinstitutter Nordea og Danske Bank har sammen med deres kolleger i branchen haft travlt efter samfundets genåbning, hvor kunderne nu kommer tilbage efter deres penge og for at få ordnet andre forretninger.

I byens største bank Nordea, som lokalt er en fusion af en række pengeinstitutter, er de over 100 ansatte nu tilbage i hovedsædet på hjørnet af Algade og Hersegade.

Under corana-lukningen er tiden blevet brugt til at få renoveret lokalerne. Blandt andet har en kunstner dekoreret med ene langside med en række lokale motiver - lige fra domkirken og vikingeskibene til Orange Scene og energitårnet ved Københavnsvej.

- Vi kunne lige så godt bruge tiden på noget fornuftigt, når der nu var lukket ned, og resultatet er blevet flot med et signal om, at nu er vi altså i Roskilde, fortæller filialdirektøren Timm Schiander.

Han glæder sig til at kunne præsentere det nye kunstværk for hele Roskilde, når det på et tidspunkt bliver muligt at lukke op for flere mennesker.

- I en periode gik jeg på arbejde sammen med et par andre og sad helt alene på mit kontor. Det var en underlig fornemmelse, men alligevel mentalt bedre at være i banken end bare være hjemme.

- Når jeg kiggede ned på gaden, var der ingen mennesker. Derfor er det en ekstra fornøjelse nu at gå gennem byen og mærke, at livet er vendt tilbage.

- Da vi forleden lukkede dørene op, stod folk i kø ude på gaden for at komme ind igen. Jeg var ned for at tale med dem, og alle havde fuld forståelse for, at der er nødvendigt med ekstra sikkerheds-regler.

Åbent hele tiden

Hos Danske Bank på Stændertorvet har der hele tiden været åbent for almindelig ekspedition af kunderne. Roskilde var en af de 12 afdelinger i hele landet, som holdt åbent, fortæller filialchefen Mia Nygaard.

- Men efter regeringens beslutning om at lukke landet ned, kom der ikke mange i det første dage. Efter påske blev folk dog mindre bange, og så fik vi op til 100 kunder om dagen ved de to åbne kasser, hvor seks medarbejdere har skiftes til at stå for ekspeditionen.

- På de største dage omkring månedsskiftet har vi normalt op mod 300 kunder ved bankens kasser, beretter Mia Nygaard.

Fra tirsdag i denne uge er banken på Stændertorvet tilbage i fuld drift, så alle medarbejdere igen er på arbejde til at tage sig af både personlige møder og virtuelle aftaler.