Trafikregulering hos DSB

Roskilde Stations fodgængertunneler og indgangen til stationsbygningen har fået gule striber og små skilte på fliserne, der opfordrer til at gå til højre og holde afstand. Afmærkningen og skiltningen er sat op i forbindelse med, at der bliver åbnet mere op for samfundet og dermed flere folk i den kollektive trafik. Afmærkningen er sker løbende på DSB's stationer.(Foto: Jan Partoft)