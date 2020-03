Se billedserie Røde Port-projektet er planlagt til at blive opført på den sydlige del af Roskilde Station.

Trafikminister har lyttet: Røde Port igen på banen

Roskilde Avis - 04. marts 2020 kl. 17:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trafikminister Benny Engelbrecht har lyttet til sin partifælle borgmester Tomas Breddam om Roskildes trafik-ønsker. Derfor kommer Røde Port-projektet syd for stationen og et direkte tog til Kastrup Lufthavn på banen før et eventuelt S-tog.

- Jeg er meget tilfreds med, at ministeren har erklæret sig parat til at følge vores ønsker om en prioritering af initiativerne omkring trafikken ved Roskilde, siger Tomas Breddam.

- Vi ønsker først at få mulighed for en direkte forbindelse til lufthavnen over Glostrup og Sydhavnen, så toget ikke behøver at køre rundt om Københavns Hovedbanegård.

- Samtidig vil vi gerne kunne gå videre med det store projekt syd for banen, enten man nu kalder det Røde Port eller Ny Østergade. Her har vi brug for en udbygning med boliger, erhverv, hotel osv. på dette område.

- Hidtil har det set ud til, at dette byggeri skulle vente på en afklaring om S-tog til Roskilde, men det er altså ikke længere nødvendigt. For Roskildes udvikling er begge disse projekter meget vigtige at få afklaret, forklarer en tilfreds Roskilde-borgmester.

Næst skridt bliver nu en direkte forhandling på administrativt niveau mellem kommunen og Finansministeriet om overtagelse af det tidligere ranger-terræn og de ubenyttede arealer ved sydsiden af stationen.

