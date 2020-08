Trådløs indsamling

Hjerteforeningen samler på søndag 30. august ind til at kunne sætte offentlige tilgængelige hjertestartere op. Det bliver den første landsindsamling, hvor der ikke skal bruges kontanter, da indsamlerne kun tager mod penge via sms, mobile pay eller en bankoverførsel. Årsagen til den kontantløse indsamling er blandt andet corona-situationen, men også, at det er billigere at administrere elektroniske penge end dem af papir og metal. Har man selv lyst til at være indsamler på dagen kan man melde sig til på gådigtilenhjertestarter.dk.