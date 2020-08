Trådløs Roskilde-lyd kåret som årets bedste

System Audio A/S har gennem de sidste 36 år modtaget i omegnen af 150 priser for sine højttalere, men prisen fra The Expert Imaging and Sound Association, EISA, er en ekstra stor hæder, fordi kåringerne fra EISA reelt er verdensmesterskabet indenfor teknologi.