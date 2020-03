Se billedserie Ulf fra Bornholmeren, Jens fra Ostevognen og Knud fra Osteknuden er enige om, at torvet er det sundeste sted at handle. Foto: Anette Gundlach

Send til din ven. X Artiklen: Torvehandel: Vi har masser af friske varer og fri parkering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Torvehandel: Vi har masser af friske varer og fri parkering

Roskilde Avis - 19. marts 2020 kl. 14:58 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boderne bugnede af friske grønsager, fisk, brød og andre varer, da Roskilde Avis var forbi torvehandlen på Stændertorvet onsdag middag.

Læs også: Politiet rykkede ud med mundbind og pensler

På trods af coronavirus og dystre meldinger fra statsministeren var folkene i boderne i godt humør.

Vi er det sundeste sted at handle ind, fordi vi er ude i den friske luft. Vi har masser af friske varer, og i øjeblikket er der endda masser af parkeringspladser fri her på Stændertorvet, fortalte Knud fra Osteknuden, Ulf fra Bornholmeren og Jens fra Ostevognen.

Selvom de er gode kollegaer, så tog de i dagens anledning opstilling et godt stykke fra hinanden for at holde den korrekte afstand.

Passer på - Vi tager selvfølgelig vores forholdsregler og beder kunderne om at holde sig på afstand og helst betale med kort eller mobilepay, siger Knud.

- Vi tager selvfølgelig også mod kontanter, så skifter vi bare vores plastichandsker ud med nye, supplerer Ulf.

Annette og Kartoffeljens står bag bunker af grønsager, de fortæller, at der var masser af folk på torvet lørdag, men efter at man kun må være 10 mennesker på et sted, er folk kommet i tvivl om, om torvet holder åbent, og derfor er flere blevet væk onsdag.

- Folk skulle jo hellere benytte sig af at komme lidt ud og gå på torvet. Det er jo sundt med friske luft og fødevarer, som vi har. Og vi indretter os jo, så vi overholder sikkerhedsafstandene, fortæller Jens fra ostevognen.

Bager rykker rundt I Conditoriets bod står Robert omringet af en masse friske brød.

Han fortæller, at han også har tænkt sig at blive stående med sin bod.

- Folk skal jo have friskt brød, og her har vi det, vi plejer at have.

Han fortæller, at i bageriet, Conitoriet, i Støden, holder de også åbent som altid. Dog har de kortet en time af om morgenen og eftermiddagen, da mange ikke går tidligt på arbejde i øjeblikket.

Derfor har de nu åbent fra klokken 8 til 16.

- Vi har rykket lidt rundt i butikken, så folk ikke står så tæt på hinanden som før, men vi har stadig samme sortiment.

relaterede artikler