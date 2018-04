Send til din ven. X Artiklen: Torsdagtræf på havnen:125 bøder og 19 klip i kørekortet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Torsdagtræf på havnen:125 bøder og 19 klip i kørekortet

Roskilde Avis - 13. april 2018 kl. 12:40 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Også politiet er klar til at indtage havnen, når det atter går løs med torsdagstræffene med mange biler, motorcykler og mennesker på havnen.

Læs også: Hugger liv og død i sten

Torsdag var første gang i år, at ordensmagten dukkede op for at holde styr på mennesker og trafik.

Her blev der uddelt 125 bøder for at køre for hurtigt og 19 personer fik et klip i kørekortet.

Hastigheden bliver målt for at lægge en dæmper på trafikanterne, der kører til og fra havnetræffet, der hver solskinstorsdag i sommerhalvåret tiltrækker tusindvis af mennesker og køretøjer.

Kontrollen skal medvirke til at lægge en dæmper på hastigheden omkring Sankt Clara Vej og også i særdeleshed på de større til- og afgangsveje fra Roskilde, idet det er erfaringen, at der kommer mange besøgende udefra.

Politiet lover også i den kommende tid at være til stede ved havnen for at øge færdselssikkerheden.

