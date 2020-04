Politiet lukker for muligheden for torsdagstræf på Roskilde Havn på grund af forsamlingsforbudet på flere end 10 personer. (Arkivfoto: Erling J.)

Torsdagstræf stoppes af corona-frygt

Politiet har besluttet at lukke torsdagstræffet i Roskilde Havn ved Vikingeskibsmuseet. Det sker for at forhindre spredning af Corona-virus.