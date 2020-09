Roskilde Byråd vil på sit kommende møde genåbne for de store torsdags-træf, men corona-reglerne betyder, at det først bliver til foråret.

Torsdags-træf er på vej tilbage Stoppes af corona-regler i dette efterår

De store torsdags-træf for motorcykler og veteranbiler ved Vikingeskibsmuseet og Roskilde Havn er på vej tilbage efter en beslutning i Roskildes Plan- og Teknikudvalg, som senere skal godkendes af byrådet.

Formanden for udvalget Jens Børsting (S) oplyser, at en række klager er blevet behandlet, og kommunen nu mener at kunne gennemføre arrangementerne på en forsvarlig måde.