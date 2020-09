Tina Boel er i dag alene om at repræsentere SF i Roskilde Byråd og stiller på ny op til at være spidskandidat.

Torben Jørgensen godt modtaget i SF: Tina Boel stiller igen op som spidskandidat

Torben Jørgensen blev godt modtaget i Socialistisk Folkeparti, da han mandag aften deltog i et møde om at forberede de kommende kommunalvalg i efteråret 2021.

Dernæst skal medlemmerne vælge de næste tre pladser på listen, og her ventes Torben Jørgensen at have gode chancer for at få en af de øverste pladser. SF i Roskilde bruger partiliste, dvs. at de stemmer, der er afgivet på partiet - og ikke er personlige - først tildeles de øverste kandidaterne på listen.