Tre der står sammen om Femern-samarbejde: Direktør Jesper Østrup, byrådspolitiker Torben Jørgensen (SF) og regionsrådsmedlem Freddy Blak (S). Foto: Jan Partoft

Torben Jørgensen: Roskilde skal gribe Femern-chancen

Roskilde Avis - 27. september 2020 kl. 05:57 Af Tekst og foto: Jan Partoft

Roskilde skal lære at se ud over kommunegrænsen og udnytte de muligheder der er for vækst og beskæftigelse, hvis man begynder at blive aktiv i forbindelse med byggeriet af Femern-forbindelsen, det mener SF'er og byrådspolitiker Torben Jørgensen.

Han får kraftig støtte af direktør Jesper Østrup fra Roskilde Tekniske Skole og regionsrådsmedlem i Region Sjælland Freddy Blak.

- Der bliver brug for rigtig mange håndværkere til byggeriet af tunnelen, og hvis vi ikke selv sørger for at vi har dem, så går arbejdspladserne bare til nogle udenlandske folk, siger Freddy Blak. Ud over at være regionsrådsmedlem er han også formand for Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde.

- Vi kan forvente, at der bliver mellem 6.000 til 7.000 arbejdspladser, hvor de 4.000 bliver på selve byggepladsen. Resten er afledt, da der bliver behov for mange støttefunktioner.

Behovet for de mange folk, får stor betydning for hele Sjælland og øerne.

- Selv om mange af folkene på byggepladsen kommer fra Lolland, Falster og Sydsjælland, så giver det store muligheder for virksomheder i Roskilde, siger Torben Jørgensen.

- Når så mange virksomheder bliver beskæftiget med tunnelbyggeriet i nærområderne, betyder det, at der kommer til at mangle lokal arbejdskraft og firmaer, så det giver Roskilde-virksomheder chancen for at få opgaver sydpå.

Den store kommende arbejdsplads i Rødby Havn bliver også en stor uddannelsesplads.

- Der er krav om at der skal være 400 lærlinge på projektet, og det er her at Jesper Østrup og Roskilde Tekniske Skole kommer ind i billedet, siger Freddy Blak.

- Vi har uddannelserne, og jeg tror godt at de unge vil tage til Rødby for at arbejde, siger Jesper Østrup.

- Der er behov for så mange lærlinge og håndværkere, at Roskilde Tekniske Skole ikke er store nok til at uddanne alle dem, der er behov for, vi skal samarbejde med andre tekniske skoler.

De tre herrer mener, at det er nu Roskilde skal gribe chancen, og gå med i et samarbejde med andre kommuner om den kommende store arbejdsplads.