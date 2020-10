Torben Jørgensen blev nummer to på SF?s liste og har nu store chancer for igen at blive valgt til byrådet for sit nye parti.

Torben J. blev 2'er hos SF

Roskilde Avis - 06. oktober 2020 kl. 08:55 Kontakt redaktionen

Den tidligere LO-formand og Teknik-formand for Socialdemokratiet Torben Jørgensen blev nummer to på SF's liste til kommunevalget i efteråret 2021, og har dermed gode chancer for at komme i Roskilde Byråd for sit nye parti.

På forhånd var det afgjort, at partiets nuværende byrådsmedlem Tina Boel på ny skulle være spidskandidat.

Med Torben Jørgensens skifte for kort tid siden fra S har SF nu fået en mere faglig profil med forbindelse til fagbevægelsen, og det syntes medlemmerne altså også var en god idé.

SF i Roskilde opstiller med partiliste, så de øverste på listen først får tildelt de stemmer, der er afgivet på partiet. Da partiet i øjeblikket står til at få en pæn fremgang, har Torben Jørgensen dermed gode chancer for at blive valgt igen.

På de følgende pladser opstiller SF Mads Christian Præstegaard, Torben Pedersen, Van Anh Nguyen og Jeanne Bergmansen.

Senere vil listen blive suppleret med flere navne.

Stolt og glad

Efter mødet var Torben Jørgensen både stolt og glad over, at SF'erne tog så positivt imod ham:

- Tina og jeg har allerede fået et fint samarbejde i byrådet, og nu skal vi i fællesskab gøre alt for at få nogle flere mandater ved det kommende valg.