Torben Dalby Larsen har gjort Sjællandske Medier til en af landets stærkeste koncerner i branchen. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Torben Dalby stopper på Sjællandske Medier til nytår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Torben Dalby stopper på Sjællandske Medier til nytår

Roskilde Avis - 18. april 2018 kl. 10:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Torben Dalby Larsen til nytår stopper som øverste chef for Sjællandske Medier, er det samtidig et farvel til manden, der i høj grad sikrer, at det lokale og regionale demokrati fungerer på hele Sjælland.

Med sin indsats har han sørget for, at der fortsat udkommer dagblade og gratis ugeaviser, der sørger for lokale nyheder og debat i hele området.

Således har Sjællandske Medier i dag en lokalredaktion og mindst ét medie, der udkommer i hver eneste kommune i Region Sjælland samt en del af Region Hovedstaden.

Da Torben Dalby Larsen i 1985 blev chef for Dagbladet, der på det tidspunkt udgav en avis i Roskilde-, Ringsted- og Køge-området, var det langt fra givet, at dette bladhus skulle blive det eneeste overlevende på Sjælland.

Solid opbygning

Men i samarbejde med bestyrelsesformanden den daværende Lejre-borgmester Evan Jensen og siden Poul Arne Nielsen fra Stevns blev virksomheden opbygget til et bundsolidt foretagende.

Derfor kunne Dalbys firma overtage både Frederiksborg Amtsavis i Hillerød, Sjællandske i Næstved og Slagelse samt Nordvest i Holbæk og Kalundborg, efterhånden som de kom i vanskeligheder.

Ved siden af startede og overtog koncernen, der havde skiftet navn til Sjællandske Medier, samtidig en lang række gratis ugeaviser, der var med til at skabe de nødvendige indtægter.

Tæt på Roskilde

Torben Dalby Larsen har altid haft et tæt tilknytningsforhold til Roskilde, hvor han udgav sin første avis, mens han var elev på Sankt Josef Skole.

Siden blev han student fra den gamle Roskilde Katedralskole ved siden af domkirken og startede sin karriere som journalist på Dagbladets redaktion i Hersegade. i en alder af 19 år.

Efter en afstikker til Frederiksborg Amts Avis i Hillerød, hvor han blev redaktør som 29-årig, vendte han tilbage som ny chefredaktør og direktør på Dagbladet i 1985.

En af hans første udvidelser var at overtage abonnenter fra det tidligere Roskilde Tidende, da Politiken i 1986 besluttede at lukke sit daværende dagblad i Roskilde.

Siden fulgte alle de øvrige fusioner og overtagelser, der blev fuldendt for Roskildes vedkommende, da Sjællandske i slutningen af 2016 købte Politikens halvdel af Roskilde Avis, hvor Torben Dalby nu også er formand for bestyrelsen.

Loyal ledelse

En af hans vigtigste egenskaber, der med udgangspunkt i en skrantende provinsavis har skabt en af landets største medie-koncerner, er loyaliteten overfor medarbejderne.

Når de ansatte udfører deres opgave, kan de også altid regne med chefens opbakning, og det skaber selvfølgelig en arbejdsglæde og tryghed, der har været med til at skabe de gode resultater.

Torben Dalby er samtidig en meget dygtig organisationsmand og forhandler med stort overblik, hvilket bl.a. har gjort ham til Formand for Dansk Arbejdsgiverforening og medlem af DR's bestyrelse.

Formanden for Sjællandske Medier, direktør Niels Jørgen Hansen fra Roskilde, skal nu i gang med at finde en afløser, og det bliver ikke nogen helt let opgave.

For Torben Dalby Larsen var simpelthen inkarnationen af Sjællandske Medier, som han selv har opbygget næsten fra bunden.

tk