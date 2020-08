Borgmester Tomas Breddam er klar over, at kommunen har en stor rolle, når det gælder om at redde Roskilde som levende handels- og kulturby.

Tomas Breddam efter corona-krise: - Vi må slås for Roskildes identitet

- Vi har store indtægter og mange arbejdspladser på spil, så det vil være meget alvorligt, hvis vi ikke for alvor får vores by og hele kommunen i gang på ny.

Kan skabe rammerne Roskildes førstemand er klar over, at corona-krisen har accelereret den lokale nethandel, så den allerede nu er blevet langt mere omfattende, end det var forventet.

- Vi ønsker at opretholde en by, der fortsat er fuld af liv, så folk fra et stort område fortsat har lyst til at komme hertil. Derfor må kommunen bidrage til flere oplevelser end bare indkøb.