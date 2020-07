Tom butik lejet ud til: En ny frisør i Algade

Lokalerne i Algade 20, hvor forretningen Shoes 'n more hidtil har haft til huse, er i stedet lejet ud til frisør-kæden Zenz, der i forvejen driver en række forretninger i København og Nordsjælland.

Erhvervsmægler Laura Heideby, der har stået for udlejningen, beretter om stor interesse for at rykke ind på denne adresse midt i Algade.