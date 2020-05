Toiletter åbne til torvedage

Toiletterne på Stændertorvet er nu blevet åbne, hvilket der ikke mindst har været behov for under de ugentlige torvedage onsdag og lørdag.

Dermed er en vigtig hindring fjernet, så flere nu kan besøge byen og være sikre på at kunne komme på toilettet, hvilket ikke var tilfældet i alle de første corona-uger. Her blev de offentlige toiletter lukket ned, fordi de var blevet passet af personale fra Byens Hus, hvor de ansatte var sendt hjem.

Da torvedagene så blev genstartet for et par uger siden, havde ingen tilsyneladende rigtig tænkt på, at der også blev ekstra brug for de offentlige toiletter og muligheden for at kunne vaske hænder.