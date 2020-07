Toiletbygning forsøgt sat i brand

Af en eller ukendt årsag bliver der jævnligt sat ild til en af skraldespanden i toiletbygningen i Folkeparken. Onsdag aften kort før klokken 22 var der igen brug for brandfolk i bygningen.

Politi og brandvæsen blev alarmeret af nogle tilfældigt forbipasserende, der opdagede branden i skraldespanden. En 17-årig dreng gik i aktion og tømte sin vandflaske ud over det flammende indhold i skraldespanden.

Den hurtige indsats betød, at det kun var skraldespanden, der fik skader.

Da brandfolkene kom til stedet, sørgede de for at få efterslukket branden, så politifolkene kunne se nærmere på indholdet.

Undersøgelsen af brandstedet viste, at nogle kul var efterladt på skraldespanden og at det formentlig var dem, som var antændt. Politiet regner derfor med, at branden var påsat.