To unge smadrede løs efter at være smidt af toget

To unge mænd på 16 og 17 år fra Kirke-Eskildstrup blev så vrede, da de mod deres vilje blev sat af toget på Lejre Station, natten til fredag, at de kastede sten mod et læskur og smadrede flere ruder. Grunden til at de blev smidt af toget var, at de ikke havde købt billet. Da de begyndte på hærværket, alarmerede naboerne politiet, der dukkede op og sigtede de to unge for hærværk.