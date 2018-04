To nye anklagede i sag om charmør-bedrageri: Snyd for over 1,6 mio. kroner

Ved Retten i Roskilde starter mandag en sag mod to mænd, der er anklaget for omfattende ?charmør-bedrageri?. Foto: Jan Partoft

Roskilde Avis - 06. april 2018

I løbet af de seneste år er en række unge mennesker med psykiske eller mentale handicap blevet bedraget for store beløb af en gruppe unge mænd, lyder anklagen i en sag, der nu kommer for Retten i Roskilde.

Ifølge politiet og anklagemyndigheden har bedragerne benyttet sig af, at de psykiske handicappede har været tillidsfulde over for dem til blandt andet at købe telefoner, optage lån og købe på kredit i deres navne.

Retten i Roskilde tager på mandag hul på sagen, hvor to mænd, på 21 og 24 år er tiltalt for at have udført en lang række af disse bedragerier.

Anklageskriftet rummer næsten 40 punkter mod den 21-årige for at have har brugt andres penge.

Det samlede beløb, han er anklaget for at have tilegnet sig, er på cirka en halv million kroner. Anklageskriftet mod han rummer også punkter om tyveri.

Sagen mod den 24-årige rummer næsten 70 punkter. Beløbet, som anklagemyndigheden mener, han har bedraget for, er på mere end 600.000 kroner.

Begge mænd er også anklaget for i fællesskab at have bedraget for mere end en halv million kroner og brugt 10 personers identitet til formålet.

Retten i Roskilde er i forvejen ved at behandle andre lignende sager, hvor to unge mænd er tiltalt for at have bedraget unge mennesker med psykiske eller mentale handicap.

De to retssager hænger tæt sammen, da der i en del af disse sager, er navnesammenfald i anklageskriftets forskellige punkter.

