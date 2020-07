Artiklen: To mænd går planken ud med skæve stunts og rå fysik

Roskilde Teater har rykket scenen udendørs de næste onsdage, hvor der bliver vist gadeteater på Stændertorvet. Onsdag 8. juli er det forestillingen To mand og en planke med teatergruppen Don Gnu, der fra klokken 16 fanger opmærksomheden.

De to mænd er Jannik Elkær og Kristoffer Louis Andrup Pedersen, og de skal blive enige om af få placeret en lang planke det rette sted, hvad der ikke er lige til at blive enige om. Her skal bruge kræfter og vilde bevægelser før det lykkedes.