To mænd bag overfald i Hvilen

Roskilde Avis - 07. maj 2020 kl. 10:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haveforeningen Hvilen på Marbjergvej var onsdag morgen skuepladsen for en voldsepisode, hvor en 26-årig mand blev overfaldet.

Den 26-årige var blevet slået og snittet med en skarp genstand. Han blev kørt til behandling på sygehuset. Manden har forklaret politiet, at han tidligt om morgenen pludseligt og uden kendt grund blev overfaldet af to mænd. Overfaldet skete udendørs.

Politiet har fået at vide af den 26-årige at den ene overfaldsmand havde dansk udseende med et tyndt fuldskæg og at den anden mand var af anden etnisk oprindelse end dansk.

De to overfaldsmænd fortalte den 26-årige, at de havde et økonomisk mellemværende med ham. Det kendte han dog ikke selv til.

Et større område af kolonihave-foreningen blev afspærret mens politi med og uden hunde gennemsøgte området for spor.

En 43-årig mand fra Brøndby, der var på stedet, var efterlyst i forvejen til fremstilling i en fogedsag. Han blev anholdt. Politifolkene er i gang med at undersøge, om han har noget med voldssagen at gøre.

To andre mænd blev også anholdt, men efter at de var blevet afhørt, stod det klart at de ikke var overfaldsmændene, men kun at de tidligere havde været sammen med den 26-årige.

Nu arbejder politiet videre med voldsagen, for at finde ud af, hvem de to overfaldsmænd er.

Politi og ambulance blev tilkaldt lidt efter klokken seks morgen. Har man været i området eller i nærheden og har set noget, der kan have forbindelse med sagen vil politiet gerne have besked på telefon 114.