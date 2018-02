Allan Jensen er ny kok på skibet, Jørgen Pedersen sejler ind i sin 30 sæson, mens direktør Niels Parsner tager hul på sin anden. Skibet er pakket ind, fordi det har fået nyt teaktræsdæk, der skal have ro til at sætte sig.

Artiklen: To garvede landkrabber og en søulk: Sætter ny kurs for Sagafjord

To garvede landkrabber og en søulk: Sætter ny kurs for Sagafjord

Jørgen Pedersen er begejstret, skibet har fået en ordentlig overhaling til et tocifret millionbeløb, der betyder, at den gamle dame sejler og lyder bedre, end hun har gjort i mange år. Lyden, indeklimaet og motoren er også i top, det samme er bæredygtigheden.

Golfen blev skæbnen Niels Parsner kendte Allan Nielsen, og ikke mindst dennes mad, fra Roskilde Golfklub, hvor direktøren ofte selv tager en bane med køllen. Her styrede Allan gryder og pander i to år.

Da Niels Parsner hørte, at Allan stoppede i klubben, foreslog han, at kokken kom med hen på Sagafjord, hvor de sammen skulle udvikle et helt nyt koncept for skibet. Blandt andet er driften af restauranten lagt ind under skibet og forpagtes ikke længere ud. Allan Jensen sagde ja tak til ideen, med sig som køkkenchef får han sin gamle ven og samarbejdspartner Anita Sonne.