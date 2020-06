Venstres leder på rådhuset i Roskilde Jette Tjørnelund holdt en virtuel Grundlovstale.

Tjørnelunds grundlovstale: Mod magtkoncentrationen

Roskilde Avis - 07. juni 2020 kl. 16:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres leder i Roskilde Byråd Jette Tjørnelund koncentrerede sig i sin virtuelle grundlovstale om, at corona-krisen ikke må føre til en overdreven magtkoncentration, så det normale demokrati hurtigst muligt kan vende tilbage, både lokalt og nationalt.

- Borgmesteren har med en snæver forvaltningsstab truffet beslutninger på kommunens vegne. Det giver god mening under en akut krise, en stormflod eller en anden katastrofe. Men det duer ikke under en længerevarende sundheds- og økonomisk krise, hvor de gode løsninger skal findes i samarbejde med mange parter.

- I det lokale folkestyre skal som i folketinget der være åbenhed om beslutningsgrundlaget store beslutninger og de demokratiske muligheder for kontrol skal være reelle for folkevalgte og for pressen. Det glæder mig at en normalisering tilsyneladende er på vej selvom vi ikke er helt i mål endnu.

Jette Tjørnelund fandt dog også positive erfaringer fra corona-krisen:

- De usædvanlige tider har også lært os at vi kan mere end vi tror. Der er fundet gode og kreative løsninger på de udfordringer som nedlukning og hygiejnekrav har givet.

- De fastere rammer og mindre krav til at skulle være social har mange steder fået en del børn til at blomstre.

Udvikle demokratiet

Tjørnelund så også muligheder for at udvikle demokratiet, så f.eks. borgermøder om lokalplaner og andre kommunale aktiviteter kan gennemføres digitalt.

- Vi har foreslået en en forsøgsordning om det og håber, at flere erhvervsaktive mænd og kvinder på den måde kan være med i de sig i debatten, når de ikke først skal sørge for børnepasning for at komme til et dialogmøde om dagtilbud eller et borgermøde om et nyt byggeri.

- For so er det vigtigt og væsentligt at holde fast i det lokale engagement som modvægt til for man ge centrale beslutninger i stat og kommune. Det danske demokrati lever, men folkestyret skal plejes og aldrig tages for givet, konkluderede Jette Tjørnelund.