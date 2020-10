Tina Holmbom efter kåring: Stolt af handelsbyen Roskilde

- Selvfølgelig er det i orden at komme med kritik, og blandt Roskildes handlende må vi også være klar til at rette op på de punkter, der bør forbedres.

- Men når jeg nu f.eks. læser nogle af kommentarerne på Facebook hos Roskilde Avis, kunne jeg kunne godt ønske, at man også har mere blik for de mange gode ting i Roskilde. Måske var det en god idé, hvis nogle af vore lokale kritikere kom rundt og så, hvordan der så ud andre steder.

En flot by

- Mange af kunderne i min forretning kommer fra en stor del af Sjælland. De er så glade for at komme til Roskilde, fordi vi stadig har en stor mængde forskellige forretninger med et meget alsidigt udbud.