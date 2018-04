Tiltale: Overfaldt vidne

En mand først i 30'erne skal i Retten i Roskilde på tirsdag. Han er tiltalt for at overfalde en mand, der tidligere havde vidnet i en sag mod ham. Det mulige overfald skulle have fundet sted ud for George Bodega. Manden er anklaget for at slå offeret i baghovedet med enten en flaske eller knytnæver 12. januar i år. Da offeret faldt omkuld fortsatte han med at sparke og slå med knytnæver på kroppen og i ansigtet, står der i anklageskriftet.