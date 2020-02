Kamilla Saltoft Finderup får et tillykke fra Jesper Østrup.

Tillykkerne stod i kø på Teknisk Skole

Ud over de 13 deltagere var deres familier og mestre inviteret med til den festlige begivenhed, hvor de unge blev fejret med taler og overrækkelse af en lille gave.

Talerne var skolens formand Hans Arne Nielsen, borgmester Tomas Breddam og direktør for Roskilde Tekniske Skole Jesper Østrup.

De tre var rundhåndede med at ønske de unge tillykke og fortælle dem, at de er gode rollemodeller, der kan få andre unge til at vælge en håndværkeruddannelse. Sidstnævnte valg mente alle tre talere var vigtig, da der mangler håndværkeruddannede unge i mange fag.