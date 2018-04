Send til din ven. X Artiklen: Tilfreds anklager: To dømt til fængsel for charmør-bedrageri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilfreds anklager: To dømt til fængsel for charmør-bedrageri

Roskilde Avis - 12. april 2018 kl. 00:18 Af Tekst og foto Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To unge mænd fra Roskilde på henholdsvis 23 og 27 år skal bag tremmer for at have begået charmørbedragerier. De er dømt for at have snydt psykisk svage personer over en længere periode.

I midten af marts startede en retssag mod dem, her var de anklaget for at have snydt otte psykisk svage for sammenlagt 377.000 kroner.

Ifølge anklageskriftet havde de to mænd overtalt deres ofre til blandt andet at udlevere NemID og Dankort under påskud af, at de ville hjælpe dem.

I retten blev flere af ofrene indkaldt som vidner. De fortalte så godt de kunne, hvordan de var blevet snydt, mens bedragerne lyttede til.

Tilfreds anklager

Den 28-årige mand var anklaget for at være gerningsmand til 27 af anklagepunkterne.

Han skulle blandt andet have fået sit offer til at købe telefoner og at optage lån, hvor han overtog værdierne. Han fik et års ubetinget fængsel.

Den 23-årige var anklager for at være ophavsmand til 12 sager, der alle er sket med samme fremgangsmåde, som den 28-årige har benyttet.

Han er også anklaget for at have brugt kontokort, som han er kommet i besiddelse af på en ukendt måde. Han skal nu fem måneder i fængsel.

Anklager John Catre Nielsen forklarer, at den 23-årige får kortere tid bag tremmer, fordi retten mente, at han har en underordnet rolle i sagerne.

I stedet vurderede retten, at hans storebror har en overordnet rolle i sagerne. Storebroren blev anholdt i sommer. I december fik han en dom på halvandet års fængsel. Længden af fængselsstraffen har han efterfølgende anket.

John Catre Nielsen er tilfreds med udfaldet af retssagerne. Han vurderer, at retten har lyttet til ofrene.

Bedragerne kom ikke direkte i fængsel men venter stadig på deres indkaldelse, oplyser anklageren.

Tredje sag i gang

Mandag startede tredje runde i sagerne om unge mænd, der er anklaget for at have begået charmørbedragerier.

I denne sag er to mænd på 21 og 24 år tiltalt for at have udført en lang række af disse bedragerier.

Anklageskriftet rummer næsten 40 punkter mod den 21-årige. Han er anklaget for at have snydt sig til cirka en halv million kroner. Anklageskriftet mod han rummer også punkter om tyveri.

Den 24-årige er anklaget for næsten 70 punkter. Beløbet, som anklagemyndigheden mener, han har bedraget for, er på mere end 600.000 kroner.

Begge mænd er anklaget for i fællesskab at have bedraget og brugt 10 personers identitet til formålet. Retssagen foregår over 12 dage.

Alle tre retssager hænger tæt sammen, da der i en del af disse sager, er navnesammenfald og familiesammenfald i anklageskriftets forskellige punkter.

John Catre Nielsen er anklager i alle tre sager.

Roskilde Avis har siden august talt med flere ofre eller pårørende til ofre, der siger, de har været udsat for bedragerier.